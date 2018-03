Groninger veroordeeld voor verkeersongeval Noordeinde

De rechtbank veroordeelt een 27-jarige man uit Groningen tot een werkstraf van 180 uur. Daarnaast mag de man 1 jaar lang geen motorvoertuigen besturen. De man veroorzaakte in september 2016 in Noordeinde een ongeval waarbij 2 fietsers gewond raakten.

De man reed, terwijl hij naar huis reed vanaf het evenement Bigpop, de 2 fietsers aan. De fietsers raakten daarbij ernstig gewond. Nadat de man een ambulance had gebeld reed hij weg, naar zijn ouders in Kamperveen. Hij liet de gewonde fietsers achter zonder zijn identiteit kenbaar te maken. De dag erna reed hij in zijn beschadigde auto naar huis. De politie traceerde de man aan de hand van zijn telefoonnummer.

Hulpeloze toestand

De rechtbank neemt het de man bijzonder kwalijk dat hij de gewonde fietsers in hulpeloze toestand achterliet en de volgende dag naar Groningen reed zonder de politie in te lichten. Daar komt bij dat de man al eens eerder is veroordeeld voor het verlaten van de plaats van een ongeval. De rechtbank ziet dan ook geen reden om af te wijken van de eis van de officier van justitie.