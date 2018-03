Eerste pro forma rechtszaak Milica van Doorn

Onzekerheid

‘’Vandaag is de eerste pro forma zitting in een zaak die de afgelopen 26 jaar nooit vergeten is. Dit is een zware dag voor de familie’’, zo opende de officier van justitie haar voordracht. De afgelopen jaren hebben de familie en vrienden van Milica in grote onzekerheid gezeten over wat er destijds met haar is gebeurd. Politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben jarenlang gewerkt aan het oplossen van deze zaak, met als uiterste inspanning de inzet van grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in november vorig jaar. Daarmee is de verdachte in beeld gekomen.

Verdenking

De voorlopige tenlastelegging vermeldt twee feiten: moord c.q. doodslag en verkrachting. Op 8 juni 1992 is het levenloze lichaam van Milica van Doorn aangetroffen in het water vlakbij de Jozefkerk in Zaandam. ‘’Vastgesteld is dat zij is overleden door messteken in haar hals. Uit deskundigenonderzoek is verder gebleken dat het DNA-profiel van de verdachte matcht met het DNA-spoor dat is aangetroffen in het lichaam van Milica’’, aldus de officier.

Pro Forma

De zaak is vrijdag begonnen met een inleidende zitting, ook wel pro forma zitting genoemd. De officier van justitie heeft de stand van het onderzoek toegelicht en heeft het verdere verloop van de strafzaak aangegeven. Verder heeft de officier gevraagd om verlenging van het voorarrest van de verdachte met drie maanden.

Procesverloop

De eerstvolgende zitting is op 12 juni. Dat is een regiezitting. Een regiezitting wordt gepland wanneer het einddossier gereed is en aan de procesdeelnemers is overhandigd. Dat is dikwijls het moment voor de advocaat van de verdachte om onderzoekswensen te formuleren. De zaak zal naar verwachting in november 2018 inhoudelijk behandeld worden.