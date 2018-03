Monopoly Valsspelers Editie

Dit najaar brengt spellenproducent Hasbro de Monopoly Valsspelers Editie uit, waarin valsspelen een must is om te winnen. Het schijnt namelijk dat in de VS bijna de helft van de Monopoly-spelers valsspeelt. Maar hoe zit dat hier, zijn wij ook zulke valsspelers? Hasbro zocht het uit aan de hand van een onderzoek onder Nederlanders en Belgen van 18 tot 65 jaar. Hoe spelen we vals, worden we gesnapt en hoe willen we gestraft worden, zijn vragen die aan bod kwamen.

Braaf?

Uit het onderzoek zou blijken dat Nederlanders best braaf zijn: slechts een kwart zegt eerlijk wel eens vals te spelen. Wat dat betreft zijn de Belgen met 30% een stukje stouter. Of eerlijker met het invullen van enquêtes, natuurlijk. Want uit het onderzoek blijkt ook dat 62% van de Nederlanders zegt wel eens iemand betrapt te hebben op valsspelen.

Mannen zijn grotere valsspelers dan vrouwen: 7% meer (28% versus 21%). Ze worden in ieder geval vaker gesnapt dan de vrouwen. Vrienden en broertjes zijn het ergst: zij zijn samen goed voor 40% van de heterdaadjes. Misschien moeten ze in de leer bij de vrouwen? Een troost is dat 4 van de 10 spelers zich echt wel schuldig voelt als ze de boel hebben opgelicht. Van de Nederlanders zegt bijna een kwart dat het helemaal niet helpt om te winnen en van de Belgen zelfs een derde. Blijkbaar spelen we dus minder vaak vals maar wel iets slimmer dan onze zuiderburen.

Janzen boven Versteegh

En als je dan toch betrapt wordt in het spel, dan moet er natuurlijk een gepaste straf volgen: in de boeien en naar de gevangenis. Monopoly vroeg Nederland met welke BN’er ze de cel zouden willen delen. Chantal Janzen is verreweg de populairste BN’er om je straf mee uit te zitten. Bijna 30% wil met handboeien vastgemaakt worden aan de veelzijdige Janzen en de bajes met haar delen. Dat geldt voor mannen én vrouwen van alle leeftijden. Gordon is op fikse afstand de runner-up: 8% wil met hem in de

boeien en zelfs 10% ziet met plezier de gevangenisdeur achter hen dichtslaan.

Gordon wordt op de voet gevolgd door voetbalster Lieke Martens, cabaretier Jochem Myjer en ‘Mol’ Jan Versteegh met scores tussen de 4 en 9%. Ook radio DJ Domien Verschuren en zangeres/actrice Birgit Schuurman kunnen niet op tegen Chantal met een gemiddelde van 3,2%.

Geld stelen van de bank is dé manier om vals te spelen

Ondanks dat heel wat spelers valsspelen, worden ze verbazend genoeg zelden betrapt. De meeste Nederlandse Monopolyspelers komen er (meestal) mee weg! Nederlanders spelen vooral vals door geld te stelen van de bank of door gewoonweg te weinig te betalen. Het verzetten van de pion is ook een geliefde manier om de boel te belazeren. Verder wil bijna de helft van de Nederlanders als eerste alle dure straten in bezit hebben, om zo de medespelers dwars te zitten.



Slechte verliezers

Verliezen doen we niet graag, toch neemt ruim de helft een verloren potje goed op. De slechte verliezers uiten hun frustratie vooral door het speelbord weg te slaan of met Monopolystukjes te smijten. Als je echt pech hebt tref je een huilebalk of iemand die de rest van de dag niet meer met je praat.



Monopoly voor valsspelers

Voor de fans die echt van valsspelen houden, is de aangekondigde Valsspeler editie van Monopoly een goede aanwinst. Bij dit spel móét je valsspelen om te winnen. Op de valsspeelkaarten staan opdrachten en wat de beloning is als je niet gepakt wordt. Toch betrapt? Dan wacht daar de handboei en een nachtje cel.