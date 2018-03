VEH: Gemeenten krijgen onvoldoende van inwoners bij grote projecten

Veel gemeenten doen te weinig om inwoners te betrekken bij grote bouwprojecten die het karakter van een woonwijk veranderen. Omwonenden willen eerder en beter worden geïnformeerd over de bouw van nieuwe woningen, de aanleg van wegen en de plaatsing van hoogspanningsmasten en windmolens. Zij missen voldoende mogelijkheden om mee te denken en mee te praten in het besluitvormingsproces.

Uit landelijk onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 17.000 leden blijkt dat bewoners hun gemeente gemiddeld een rapportcijfer van 4,4 geven voor de manier waarop zij bij bouwplannen van gemeente worden betrokken en met hun belangen rekening wordt gehouden. Zelfs de gemeente Woerden, die van haar inwoners het hoogste waarderingscijfer krijgt, komt niet hoger dan een 5,8. De gemeente Hengelo scoort met een 3,1 het laagste waarderingscijfer.

Waarschuwing aan lokale politiek

Maar liefst 80% van de respondenten zegt bij zijn stemkeuze rekening te houden met de wijze waarop lokale politiek bij grote projecten luistert naar de mening van bewoners. Voor 30% van de deelnemers is luisteren naar en rekening houden met hun belangen zelfs van doorslaggevende invloed op hun stemkeuze. ”Bewonersinvloed serieus nemen vraagt veel meer van de gemeente dan het organiseren van een inspraakavond”, zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. “In veel gemeenten is een drastische wijziging nodig in de houding tegenover haar inwoners. Niet dicteren maar luisteren. Niet verschuilen achter regels en procedures, maar open staan voor de mening van inwoners en het gesprek met een open houding aangaan.” Voor nieuw te vormen gemeentebesturen is informeren, betrekken en rekening houden met de belangen van bewoners een van de belangrijkste opdrachten.

Grote bereidheid tot meedenken

Als het aan de mensen ligt, trekken gemeenten en omwonenden vaker en intensiever samen op bij het maken van plannen. Bijna alle respondenten (93%) wil vroegtijdig worden geïnformeerd en maar liefst twee derde wil actief meewerken aan de plannen. Rob Mulder: “Als je de mening van bewoners serieus neemt, zal je zien dat lokale besluitvorming beter en sneller gaat. Niet iedereen kan zijn zin krijgen, maar de keuzes zijn dan transparant en uitlegbaar. Op die manier houdt iedereen er een beter gevoel aan over.”