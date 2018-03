Bedrijven zijn gestopt met verkoop 'zelfmoordpoeder' aan particulieren

De ouders van Ximena zijn woest op de Coöperatie Laatste Wil die op televisie het poeder aanhangig maakte. De vader van Ximena noemt het ‘levenseinde-terroristen’ in de een uitzending van RTL Late Night. ‘Ze noemen de naam van het middel niet, maar als ik hier praat over iets dat geel en krom is dat je moet schillen voor je het kan eten, zal iedereen begrijpen dat ik het niet over een appel heb’, aldus de vader.

Ximena bestelde het poeder bij een leverancier en zei dat ze het nodig had voor een schoolopdracht. Toen zij midden in de nacht het poeder had ingenomen, stuurde zij haar psycholoog een bericht met de mededeling dat zij het middel had ingenomen.