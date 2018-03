Verdachte aangehouden voor dreigende tekst bushokje

Agenten van team Kaag en Braassem hielden vrijdag 16 maart een 32-jarige man uit de gemeente Nieuwkoop aan als verdachte van het plaatsen van een dreigende tekst in een bushokje in Nieuwkoop.

Dinsdagmorgen 13 maart kreeg de politie de melding dat in een bushokje in Nieuwkoop een dreigende tekst was aangetroffen. De tekst werd na onderzoek zo snel mogelijk verwijderd, de districtsrecherche Alphen-Gouda startte direct een onderzoek naar de mogelijke verdachte. Hij werd in de namiddag van vrijdag 16 maart aangehouden. De man zit vast voor verhoor, zijn betrokkenheid wordt onderzocht