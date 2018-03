Jeugdzorgorganisatie blijkt ordinair drugshol te zijn

Na een anonieme melding is de politie met toestemming van de Officier van Justitie een pand binnen gegaan aan de St. Ignatiusstraat. Volgens de tipgever zou er drugs aanwezig zijn in het pand. Agenten troffen inderdaad grote hoeveelheden drugs aan en allerlei materialen om die te verpakken. De twee verdachten zijn ingesloten. De drugs en andere zaken zijn in beslag genomen, het gaat hier onder meer om:

- Ruim 7 kilo amfetamine

- Ruim 100 pillen MDMA/XTC

- Nog onbekende stoffen (ruim 500 gram poeder en meer dan 250 pillen)

- Ruim 170 pillen Ketamine

Ook werden een auto in beslag genomen.

Uit onderzoek bleek dat mogelijk een derde verdachte bij deze zaak betrokken is. De politie is nog op zoek naar hem. Op last van de Burgemeester is het pand gesloten. Het blijkt namelijk om een jeugdzorgorganisatie te gaan.