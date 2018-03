Straatrovers slaan slachtoffer in de boeien

Omstreeks middernacht parkeerde het slachtoffer zijn auto op het Chasséveld. Twee gemaskerde mannen overmeesterden hem terwijl hij in de richting van het Chassétheater liep. Zij zette hem in zijn eigen auto, deden hem handboeien om en reden met hem weg. Zij bestalen de man, parkeerden zijn auto op de kruising Beverweg en Hooghout en vluchtten met onder meer zijn telefoon. De man waarschuwde mensen die in de omgeving waren die de politie belden. Agenten kwamen snel aan en deden bij het slachtoffer de handboeien af. De politie is een onderzoek gestart.