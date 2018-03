Amsterdamse crimineel Sjaak B. aangehouden voor moord op Cor van Hout

De zus van Holleeder, die gesprekken tussen haar en broer Holleeder op tape heeft, noemde gisteren namen van personen die betrokken waren bij de moord op haar zwager Cor van Hout in 2003. Volgens haar bestuurde de Amsterdamse crimineel Sjaak B. de motor waarop de schutter zat.

De gisteren als nieuw bewijsmateriaal ingebrachte tape is niet alleen uitermate belastend voor Holleeder, maar dus ook voor Sjaak B., die door justitie al heel lang werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op Cor van Hout.

Aanslag

Sjaak B. werd eerder vrijgesproken van betrokkenheid bij liquidaties en ’slechts’ tot 5,5 jaar veroordeeld vanwege wapenhandel en -bezit. B. overleefde in 2015 nog een aanslag. Hij werd in een café in Panama in het hoofd geschoten.