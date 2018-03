Ziggo en Max Verstappen breiden partnership verder uit

Middels een 3-jarige samenwerking wil Ziggo Max Verstappen verder ondersteunen in zijn strijd om het wereldkampioenschap. Het partnership tussen het grootste Formule 1-talent van de afgelopen jaren en de grootste internet en content provider van Nederland, gaat per direct in.

De snelgroeiende Nederlandse Formule 1 fanbase krijgt de kans om Max op en buiten het circuit ​​te volgen. Max verschijnt voor, tijdens en na Grand Prix races uitvoerig op Ziggo Sport en zal ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Ziggo’s Formule 1 activatie, waaronder virtueel racen.

Marcel de Groot, Directeur Consumentenmarkt van VodafoneZiggo, is trots op de samenwerking. “Met onze uitzendingen van de Formule1 races en de organisatie van de Ziggo eBattle F1 is de samenwerking met Max een belangrijke toegevoegde waarde voor Ziggo. De kijkers van Ziggo Sport -voor klanten van Ziggo zonder kosten- en Ziggo Sport Totaal zitten door deze samenwerking op de eerste rij op weg naar zijn hopelijk eerste wereldtitel. Max zal nu nog vaker te zien zijn in diverse programma’s rondom de live Formule 1 races, in het Formule 1 Café, en in Peptalk op maandag. Op die manier kunnen we heel Nederland nog meer laten genieten van Formule 1 en de successen van Max.”

Ook Max Verstappen zelf is daar duidelijk over: “Ik merk dat er in Nederland steeds meer enthousiasme ontstaat rondom autosport en Formule 1. Als ambassadeur van de sport in Nederland, wil ik graag helpen de sport bij nog meer mensen onder de aandacht te brengen. De kanalen en de power die Ziggo daarbij biedt, maakt dat Ziggo daarvoor de ideale partner is.”

Commentator Olav Mol is zeer tevreden: “Max is een enorm talentvolle coureur die alle steun verdient. Hoe mooi is het dat de partij die de Formule 1 opnieuw naar de Nederlandse huiskamers heeft gebracht, nu ook Max vaak voor de microfoon heeft. Ik kijk nu al uit naar de vele interviews met Max.”

De eerste race van dit seizoen is op zondag 25 maart in Melbourne.