KNMI waarschuwt voor gladheid en zware windstoten

Het KNMI waarschuwt vandaag met code geel voor gladheid in het zuiden en zware windstoten in het noorden.

In het zuiden van het land is het als gevolg van (lichte) sneeuwval op veel plaatsen glad. Op verschillende plaatsen kan zich een sneeuwdek van 1-3 cm vormen. In de loop van de middag wordt het meest droog en verdwijnt de gladheid.

In het noorden van het land komen zware windstoten voor tot ca. 80 km/uur, in het Waddengebied tot ca. 90 km/uur. De wind waait daarbij uit een oostelijke richting. In de avond nemen de windstoten iets in kracht af.