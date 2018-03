Jongens aangehouden na vondst zwaar vuurwerk in Krimpen aan den IJssel

De politie hield vanmiddag een 14 en een 15-jarige jongen aan voor het bij zich hebben en achterlaten van een rugzak met zwaar vuurwerk in een loods aan de IJsseldijk in Krimpen a/d IJssel. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moest eraan te pas komen en vier woningen aan diezelfde dijk werden ontruimd. Wat de jongens van plan waren, wordt onderzocht.

Vanmiddag rond 12.00 uur kwam de melding binnen dat er op bewakeningsbeelden twee jongens waren gezien bij een loods op de IJsseldijk. Het monumentale pand staat al een tijdje leeg en is omheind met een hek. De politie die er snel was, zag de jongens lopen en hield ze aan. De twee tieners hadden een rugzak bij zich die nog in de loods stond. Na verkenning van de situatie en de tas is de EOD ingeschakeld. Mogelijk explosiegevaar zorgde ervoor dat er vier huizen op de IJsseldijk uit voorzorg zijn ontruimd.

De bewoners gingen naar familie of naar het gemeentehuis, dat hiervoor was opengesteld. Na onderzoek bleek er zwaar vuurwerk in de tas zitten, in de vorm van nitraat, cobra's en nog ander vuurwerk. De Forensische Opsporing heeft het veilig gesteld en zal het onschadelijk maken. De twee jongens, een 14-jarige uit Oudekerk a/d IJssel en een 15-jarige uit Krimpen zitten vast op het bureau. Ze worden even pittig aan de tand gevoeld in een verhoor. Ook de ouders zijn uiteraard in kennis gesteld. Wat zij voor straf krijgen zal de jeugdofficier beslissen. Om 16.00 uur is het terrein weer vrijgegeven.