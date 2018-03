Activisten boos op boswachters na doden edelhert

De politie moest er aan te pas komen en heeft twee personen aangehouden die zich bij de afrastering van de Oostvaardersplassen bevonden. Ook een andere persoon werd aangehouden omdat deze zich niet kon legitimeren.

De betogers voelden zich door de boswachters geprovoceerd toen het dier na het eerst schot nog niet dood was en het in hun beleving lang duurde voordat het genadeschot volgde. Hierop volgde enkele scheldpartijen in de richting van de boswachters en klommen er twee activisten over de afrastering.

Volgens de politie krijgen alle drie een boete. Volgens een woordvoerster van Staatsbosbeheer hebben de boswachters de activisten van tevoren ingelicht. Daarbij hebben ze ook aangegeven dat ze het verzwakte hert gingen afschieten. De aanwezigen is meerdere malen de kans geboden om te vertrekken.

Vanmiddag vond bij het beheersgebouw van Staatsbosbeheer een demonstratie plaats. Er kwamen zo'n 200 mensen op af. Een vastketenactie tegen dierenleed in het natuurgebied ging niet door vanwege de kou.