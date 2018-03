Zes appartementen woonzorgcentrum Oude Pekela tijdelijk ontruimd vanwege brand

In de nacht van zaterdag op zondag is in een appartement van een woonzorgcentrum in Oude Pekela brand uitgebroken.

Door de brand, die rond 03.45 uur ontstond moesten er zes appartementen van het zorgcentrum aan de IJsbrandlaan worden ontruimd. De bewoners werden door de brandweerlieden via de balkons uit hun appartement gehaald. Dit meldt RTV Noord.

Er was even onduidelijkheid of de bewoonster nog in de getroffen woning was, maar dat bleek niet zo te zijn. De vrouw is niet gewond geraakt bij de brand. Collega's van de ambulance hebben aantal andere bewoners nagekeken, vanwege klachten door de rook, zo meldt Brandweer Groningen.

Het appartement waar de brand uitbrak, is zwaar beschadigd De bewoners van de omliggende appartementen, waaronder minder zelfredzame personen werden in de buurt opgevangen. Brandweer Groningen heeft inmiddels op Twitter laten weten dat de bewoners zondagochtend weer terug konden naar hun appartementen.