FvD staat bij opiniepeiling van Maurice de Hond als tweede partij van Nederland

De partij komt in de peilingen uit op 16 zetels. De vraag is waar komen die 14 zetels vandaan? De Hond heeft daar onderzoek naar gedaan en volgens hem komen die zetels voornamelijk van de PVV, maar zeker ook van de VVD en het CDA. Dat schrijft De Dagelijkse Standaard zondag.

Terugloop in de peilingen voor VVD, D66 en CDA

De opiniepeiling laat de nodige zetelverschuivingen zien. Hoewel de VVD er afgelopen week een zetel bij kreeg, heeft de partij van Mark Rutte er sinds de verkiezingen al zeven zetels in de peilingen verloren. Ook D66 en de PVV verliezen flink in de peilingen. Haalde de PVV bij de verkiezingen 20 zetels, de partij staat nu in de peilingen op 12 zetels. D66 loopt ook terug van 19 zetels bij de verkiezingen naar 13 zetels in de peilingen. De partij komt daarmee op een niveau dat het laatste gezien is rond de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Ontheemde VVD'ers vooral naar FvD

De leegloop van de VVD is volgens De Hond te wijten aan de door de VVD geleide centrum-linkse vlees-noch-vis-coalitie. De ontheemde VVD'ers vinden vooral een thuis bij het Forum voor Democratie (FvD) (4 zetels) en een klein beetje bij de PVV (1 zetel). Het verlies van de PVV (8 zetels) zou gaan naar Thierry Baudet van FvD. FvD krijgt er overigens ook zetels bij van voormalige CDA-stemmers (2 zetels) en van de VVD (4 zetels). Voormalig CDA-stemmers kiezen behalve voor FvD ook voor 50PLUS en voor de ChristenUnie.

De partij met het drukste kiezersverkeer is echter GroenLinks. De partij van Jesse Klaver mocht nieuwe kiezers van D66 verwelkomen, maar ziet tegelijkertijd ook aanhang weglopen richting de PvdD, de SP en de PvdA. De partij behoudt in de peilingen wel haar 14 zetels.

PvdD, 50PLUS en CU doen het goed

Partijen die het goed blijven doen, zijn Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie. Zijn staan in de peilingen alle op 7 zetels. Ook dat is een gevolg van het feit dat de partijen CDA, PvdA en VVD die in de 20e eeuw samen doorgaans 80 procent of meer van de kiezers achter zich kregen, nu nog maar een derde van de kiezers kunnen binden. (Een score die CDA of PvdA toen vaak in hun eentje behaalden). De huidige coalitie van VVD/CDA/D66/ChristenUnie behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen een krappe meerderheid van 76 zetels, maar staat nu in de peilingen op nog maar 60 zetels. De gemeenteraadsverkiezingen van komende week moeten gaan uitwijzen of de opiniepeiling klopt en hoe de afzonderlijke partijen en precies voorstaan.