Ex dringt woning 24-jarige vrouw binnen, politie net op tijd

De politie kreeg rond 04.00 uur een melding dat een man een woning was binnen gedrongen en dat hij de bewoonster met de dood bedreigde. Agenten zagen dat de voordeur ontzet was en dat de onderste ruit ingetrapt was. De gang lag bezaaid met glas. Een 31-jarige man werd in de woning op aanwijzing van de bewoonster aangehouden ter zake huisvredebreuk, bedreiging en vernieling.

Het slachtoffer deed aangifte. Ze vertelde dat ze enkele maanden geleden de relatie met de verdachte had beëindigd. Hij kon dat niet accepteren. Vannacht ging rond 04.00 uur de bel. Ze wist direct dat het haar ex was en besloot om niet open te doen. Ze hoorde daarop glasgerinkel, de voordeur werd ingetrapt. Ze deed de slaapkamerdeur op slot en belde 112. Hij forceerde daarop die deur. Terwijl hij in de slaapkamer stond arriveerde de politie waarna de indringer werd aangehouden.