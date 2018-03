Criminelen sturen afpersingsmails over zogenaamde naakbeelden in sauna's

De afzenders proberen op deze manier in te spelen op de berichtgeving rondom stiekem gemaakte filmopnamen in sauna's en kleedkamers. Dit meldt de Gelderlander zondag. Er zouden zogenaamde intieme privé-beelden zijn gemaakt, maar voor de goede orde, die zijn er niet. De criminele afzender is alleen maar uit op geld. Het onderwerp van de mails is: 'Voorkom grote schande'. In de dreigmails wordt gezegd dat wie niet online wil verschijnen, binnen vijf dagen na de ontvangst van de mail 500,- moet betalen, in euro's of bitcoins. Volgens de politie is de oplossing simpel: niet betalen.

Ook de Fraudehelpdesk heeft meerdere keren zo'n email ontvangen. Mocht de ontvanger van de email aangifte bij de politie doen, dan zullen de beelden direct online worden gezet, zo dreigen de criminelen.