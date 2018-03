Demonstratie tegen racisme in Amsterdam rustig verlopen, politie houdt vijf mensen aan

De demonstratie tegen racisme die zondagmiddag in Amsterdam werd gehouden is rustig verlopen.

Aan het begin van de middag verzamelden enkele honderden mensen zich op de Dam voor de betoging onder het motto : 'Geen racisme in de raden'. De mars startte om 13.00 uur op de Dam en voerde naar het Museumplein. Volgens de organisatie Comité 21 maart waren er op het hoogtepunt van de demonstratie zo'n 4000 mensen, maar die politie spreekt van 800 betogers. Politieke partijen als de Amsterdamse PvdA en de SP hebben afgezien van deelname onder meer omdat het protest te veel gericht zou zijn op partijen als Forum voor Democratie. GroenLinks Amsterdam deed wel mee.

De gemeente Amsterdam had rekening gehouden met tegengeluiden en had om confrontaties te voorkomen voorwaarden gesteld, zoals bijvoorbeeld een verbod op slag- en steekwapens en zaken die als wapen zouden kunnen dienen. Ook waren gezichtsbedekkende en beschermende kleding niet toegestaan. Echter op beelden op internet is te zien dat niet iedereen zich daar aan hield.

De politie heeft uiteindelijk vijf mensen aangehouden, zo meldt onder meer Het Parool.Twee van hen omdat zij de demonstranten uitdaagden. Een man werd opgepakt wegens mishandeling, twee anderen die deze arrestatie probeerden te voorkomen werden eveneens aangehouden.