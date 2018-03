Verdachte aangehouden in zedenonderzoek Breukelen

Op donderdagochtend 15 maart 2018 is in Breukelen een vrouw slachtoffer geworden van een ernstig zedenmisdrijf.

De vrouw heeft aangifte gedaan en er is direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart door de politie. Het onderzoeksteam kon dit weekend gelijk een verdachte aanhouden, het gaat om een 45-jarige man uit de gemeente Nieuwkoop. Het onderzoek is in volle gang en de recherche roept getuigen op zich te melden.

De verdachte zit in volledige beperkingen wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Dit onderzoek staat in verband met een eerder uitgevoerd rechercheonderzoek rond de Bosdijk bij Nieuwer ter Aa. Daar zijn een aantal spullen aangetroffen en in beslag genomen. Omdat het onderzoek nog gaande is, maar ook vanwege de privacy van het slachtoffer, kan niet alle informatie uit het onderzoek gedeeld worden.

Getuigen gezocht

De vrouw werd op donderdag 15 maart rond 09.15 uur op de Kanaaldijk West in Breukelen door een man aangesproken. Mogelijk dat voorbijgangers dat hebben gezien. Ook zoekt de politie naar getuigen die die ochtend tussen 9 en 10 uur een grote auto met een grote laadbak, grijs/groen van kleur, daar hebben zien staan. Ook bij informatie waarvan mensen denken dat het mogelijk in verband staat met dit zedenmisdrijf, is het van belang dat het gedeeld wordt met het rechercheteam.

Geef uw informatie door via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000