Twee vrouwen (21 en 22) uit Leiden gedrogeerd en verkracht in Antwerpen

Twee jonge Nederlandse vrouwen uit Leiden zijn in Antwerpen slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Ze werden bedwelmd in een discotheek en daarna seksueel misbruikt door vijf mannen in hun hotelkamer.

De twee vrouwen van 21 en 22 waren op citytrip en bezochten discotheek Roxy voor een optreden van rapper Ronnie Flex en andere Nederlandse dj's. De toeristes raakten er aan de praat met vijf mannen. “We weten nog dat we in de discotheek waren”, zo verklaarden ze aan de politie. “Daarna is er één zwart gat,” aldus het Het Nieuwsblad.

Volgens de krant verbleven de vrouwen in een prestigieus hotel in het centrum van Antwerpen. Een van de mannen zou met hen zijn meegegaan en daarna de anderen stiekem hebben binnengelaten. De vijf mannen moeten de hele nacht in de hotelkamer hebben doorgebracht. Om 8.20 uur zag een receptioniste tot haar verbazing hoe de vijf naar beneden kwamen, en naar buiten wandelden.

Toen de vrouwen bijkwamen, merkten ze wel dat geld en hun gsm’s verdwenen waren. Ze maakten een verwarde indruk. Het was het hotelpersoneel dat hen over de vijf mannen inlichtte. Langzaam kwamen hun herinneringen terug, waarna ze de politie inschakelden.

Die heeft tot nu toe drie verdachten aangehouden. Het gaat om twintigers van Afrikaanse afkomst. Naar de twee anderen wordt nog gezocht.