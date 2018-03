Man gewond bij steekpartij in Vlissingen

Bij een steekpartij zondagavond in de Jan Vermeerlaan is een man gewond geraakt.

Een inwoner van Vlissingen zou in die straat in een auto hebben gezeten en zou daar zijn aangevallen door een hem bekende man. De Vlissinger wist zich te verweren maar liep hierdoor wel verwondingen op. De ambulance is opgeroepen en heeft het slachtoffer meegenomen naar het ziekenhuis. Daar is hij behandeld aan zijn verwondingen. Hierna mocht het slachtoffer weer naar huis.

In de tussentijd is de technische recherche naar de plaats van het incident gekomen en heeft daar onderzoek gedaan in en om de auto waar het slachtoffer in had gezeten. Er zijn verschillende voorwerpen en sporen in beslag genomen voor verder onderzoek.

Verdachte aangehouden

Omdat de verdachte bekend was wisten de agenten naar wie ze moesten zoeken. Ook een hondengeleider was ter plaatse gekomen om een zoekslag te maken. De Officier van Justitie is in kennis gesteld van het voorval en gaf toestemming voor een aanhouding buiten heterdaad. De verdachte, een 34-jarige Vlissinger, is rond 05.45 uur maandagochtend aangetroffen in een woning in de wijk Westrand in Roosendaal. Hij is daar aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zal de man door rechercheurs gehoord worden.