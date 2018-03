Verdachte schietincident Blerick aangehouden vliegveld Parijs

Op de luchthaven in Parijs is maandagochtend bij een controle de gezochte verdachte van een dodelijk schietincident in Blerick van afgelopen november door de Franse autoriteiten aangehouden. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Internationaal gesignaleerd

De 20-jarige man uit Amsterdam werd al langere tijd gezocht door het Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie dat bezig is met het onderzoek naar het schietincident. De man arriveerde op de luchthaven met een vlucht vanuit Frans Guyana. De verdachte staat internationaal gesignaleerd en liep bij een controle op de luchthaven Paris Orly International Airport tegen de lamp. Hij is door Franse autoriteiten aangehouden, waarna het onderzoeksteam in kennis is gesteld van zijn aanhouding.

Overdracht

In samenspraak met de Franse autoriteiten zal wordt gewerkt aan de overdracht van de verdachte naar Nederland. Eerder in het onderzoek werd op dinsdag 14 november 2017 in Rotterdam een 22-jarige man aangehouden, deze zit nog in voorlopige hechtenis vast. Ze worden er beide van verdachte betrokken te zijn bij het dodelijke schietincident in Blerick.

Dodelijk schietincident

Bij het schietincident op 1 november 2017 kwam een 22-jarige inwoner van Blerick om het leven. Een moment dat er heel veel mensen op straat waren. Nabij de rotonde aan de Nieuwborgstraat is het slachtoffer aangetroffen. Ondanks reanimatie door de hulpdiensten is hij komen te overlijden. De politie startte een grootschalig onderzoek naar het dodelijke schietincident.