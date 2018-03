Politie en boswachters zijn loslopende honden meer dan zat

Boswachter en politie zijn loslopende honden in de bossen meer dan zat. Gisteren werd in de bossen aan de Gilzerbaan in Alphen opnieuw een dood dier aangetroffen die was aangevallen door een loslopende hond.

In dit geval ging het om een reebok, die in het stadsbos, ter hoogte van de pompstationweg, is aangevallen door een hond. Het dier werd zwaargewond aangetroffen en is uit zijn lijden verslost.

De politie schrijft: ''Zoals we al gewaarschuwd hadden is het broedseizoen inmiddels begonnen. Het is helaas niet de eerste keer dat wij dit in een van onze (gemeente)bossen of in de gebieden van Brabants Landschap en Gorp en Roovert tegenkomen. Wij krijgen met enige regelmaat meldingen van opgejaagd wild. Loopt u buiten een losloopgebied met een loslopende hond dan krijgt u van ons of de boswachters een bekeuring.''

''Aan de ingangen en bij de wandelpaden van het Stadsbos staan bordjes met de toegangsvoorwaarden. Een van de regels is dat honden hier aangelijnd moeten zijn. Dat is niet voor niks, ook in een stadsbos leven wilde dieren'', aldus de politie.

Ook in andere bossen en natuurgebieden in Nederland worden regelmatig hondenbezitters op de bon geslingerd.