Aukje Kuypers Zakenvrouw van het Jaar 2018

In het Amstel Hotel in Amsterdam kreeg Kuypers, die inmiddels 5 jaar het familiebedrijf uit Helmond leidt, de prestigieuze Prix Veuve Clicquot, Business Woman of the Year Award, uitgereikt door minister en vice-premier Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Kuypers, de 37e Zakenvrouw op een rij in Nederland, toonde zich zeer vereerd met de prijs. Zij kondigde aan om zich komend jaar in te zetten voor meer diversiteit, ‘Anders Denkers’, binnen de technische branche. ,,Diversiteit is nodig om te innoveren. Een mooie bijkomstigheid is dat vrouwen, in de mannenwereld die techniek nog is, per definitie Anders Denkers zijn.”



Sinds 1981 wordt in Nederland de Prix Veuve Clicquot uitgereikt aan bijzondere succesvolle zakenvrouwen, onder wie Anne-Marie Rakhorst, Meiny Prins, Sylvia Tóth, Yolanda Eijgenstein en Francine Houben en vorig jaar aan reisonderneemster Elske Doets. Zij staan allen in de traditie van weduwe Nicole-Barbe Clicquot-Ponsardin, die in de 19e eeuw na de dood van haar man aan de basis stond van de bloei van het bekende champagnehuis uit Reims.



De jury van de zakenvrouw-verkiezing staat onder leiding van voormalig minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma en bestaat verder uit VNO NCW-voorzitter Hans de Boer, ABP-voorzitter Corinne Wortman-Kool en de Zakenvrouw van het jaar 2017 Elske Doets.



Aukje Kuypers geeft als lid van de vierde generatie van de familie leiding aan het familiebedrijf Kuijpers (opgericht in 1921) met vestigingen in heel Nederland. De onderneming met een omzet van bijna €200 miljoen en 1150 medewerkers houdt zich bezig met het op duurzame wijze ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren van technische installaties in de utiliteit en industrie.

Het bedrijf heeft als missie om alleen nog energieneutrale, slimme en gezonde installaties te realiseren. Kuijpers is actief in verschillende sectoren, zoals cultuur, food, pharma, high tech, gezondheidszorg en onderwijs.

Opdrachtgevers zijn onder meer: het Rijksmuseum, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Erasmus MC, Pathé bioscopen, Duurzaam Eindhoven, FrieslandCampina, verzekeraar a.s.r. (‘het meest duurzaam gerenoveerde kantoor van Nederland’) en ASML.

Bruisende erkenning

Volgens de jury draagt Aukje Kuypers wezenlijk bij aan een positieve waardering van het vrouwelijk ondernemerschap in Nederland. ,,Ik zie de prijs als een bruisende erkenning voor mij en voor onze 1150 mensen, die zich dagelijks inzetten voor onze klanten met de technische oplossingen waar we als bedrijf voor staan”, aldus de nieuwe Zakenvrouw van het Jaar.



Aukje Kuypers studeerde economie en bedrijfskunde aan de universiteit van Maastricht om vervolgens als directie-assistent bij Kuijpers aan de slag te gaan. Daarna was ze als trainee en later als Lean Consultant bij Fortis actief en vanaf 2010 opnieuw bij Kuijpers als Manager Kwaliteit, Arbo en Milieu. Vanaf 2013 is Aukje Kuypers algemeen directeur.