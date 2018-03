Laatste witte neushoornmannetje dood

Deze week is het laatste mannelijke exemplaar van de witte neushoorn overleden. Daarmee komt een eind aan het voortbestaan van het diersoort.

Dat heeft natuurorganisatie Ol Pejeta Conservancy in Kenia bekendgemaakt. Sudan werd 45 jaar. De gezondheid van de neushoorn ging de laatste tijd hard achteruit vanwege ouderdomkwalen. Deze week verslechterde de gezondheid zo erg, dat werd besloten het mannetje uit zijn lijden te verlossen. Er zijn nog wel twee noordelijke witte neushoorns over. Sudans dochter Najin en haar dochter Fatu. Beide dieren leven in Ol Pejeta.