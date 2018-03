19-jarige gearresteerd voor meerdere aanrandingen Rotterdam

Precies een week voor de aanhouding belden twee vrouwen kort na elkaar het alarmnummer omdat zij in Rotterdam-West op straat waren betast door een onbekende man. Een man greep de eerste vrouw op de Jan van Vuchtstraat, het tweede slachtoffer werd iets verderop op de Claes de Vrieselaan belaagd. Op basis van hun verklaringen gingen de rechercheurs op zoek naar de dader. Dat onderzoek leidde vrijdagochtend naar Rotterdam-West, waar de 19-jarige Rotterdammer werd gearresteerd. De politie vermoedt dat hij ook verantwoordelijk is voor twee aanrandingen eind januari in het centrum van Rotterdam. Daar werd zowel op de Mariniersweg als op de Hoogstraat een vrouw aangerand. De dader werd toen niet gevonden.

Wie waren de getuigen?

Met de aanhouding van de Rotterdammer is het onderzoek nog niet afgerond. De twee slachtoffers van begin maart verklaarden beiden bij de politie dat zij hulp kregen van twee mannen die afkwamen op hun hulpgeroep. Het gaat om vier verschillende mannen. De recherche komt graag met hen in contact, mogelijk hebben zij waardevolle informatie die kan bijdragen aan het onderzoek.

Meer slachtoffers?

De zedenrechercheurs vragen zich bovendien af of er in de afgelopen periode meer vrouwen zijn geweest die rond het centrum van Rotterdam in hun kruis zijn gegrepen door een onbekende man en daarvan (nog) geen aangifte hebben gedaan. ‘We merken vaak dat vrouwen niet weten of ze daarvoor 112 mogen bellen, maar gaat hier om een misdrijf met grote impact’, vertelt zedenrechercheur Lincy. ‘Bel het noodnummer 112 als dit je overkomt en doe altijd aangifte.’ Ben je ook op straat belaagd en heb je daarvan geen melding gemaakt, doe dat dan alsnog! Bel 0900-8844 en vraag naar de afdeling Zeden, of maak gebruik van het tipformulier.

De 19-jarige man is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en is weer vrij. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.