Driekwart Nederlanders vindt zichzelf slechte onderhandelaar

De lente komt eraan, voor 62 procent van de Nederlanders hét seizoen voor werkzaamheden in en om het huis. Aan voorjaarsklussen geven we gemiddeld 1.568,- euro uit. Bij zulke bedragen zou je stevige onderhandelingen verwachten met aannemers of verkopers. Dat valt tegen blijkt uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van SNS, onder meer dan 1.000 Nederlanders. Sterker nog, onderhandelen is tegenwoordig niet meer normaal zegt 45 procent. We vinden het ongemakkelijk (32%) en driekwart van de Nederlanders vindt zichzelf dan ook een slechte onderhandelaar. Zonde, want bijna iedereen (97%) krijgt een goed gevoel van korting.

Jongere generatie onderhandelt liefst anoniem

Jongeren van 18 tot 30 jaar durven niet meer te onderhandelen. Veertig procent van de jongeren vindt onderhandelen erg ongemakkelijk. Wanneer de handelsomgeving anoniemer wordt, komen ze meer los. Zo geven jongeren aan dat zij online (55%) en op vakantie (63%) vaker wat van de prijs af proberen te krijgen. Vijftigplussers hebben significant minder moeite met onderhandelen dan jongeren (35% versus 16%) en schamen zich er minder voor (25% versus 11%).

Man vindt zichzelf een betere onderhandelaar

De schaamte om te onderhandelen is bij vrouwen ruim twee keer hoger dan bij mannen (22% versus 9%). Niet gek dus dat mannen aangeven zelfverzekerder te zijn over hun onderhandelvaardigheden. Dertig procent vindt zichzelf een goede onderhandelaar, versus zeventien procent van de vrouwen.

Beste onderhandelaars wonen in Drenthe

In de provincie Drenthe vind je de beste onderhandelaars. Ruim een derde (33%) van hen vindt dat hij of zij goed kan onderhandelen. De slechtste onderhandelaars wonen in Zeeland, waar datzelfde percentage op veertien procent ligt. Limburgers voelen zich met 41 procent het meest ongemakkelijk als er onderhandeld moet worden, daar hebben Drentenaren - niet verrassend - significant minder last van (12%).

“Nederlanders zijn dol op voordeel. Toch vinden we het lastig erom te vragen”, vertelt Ton Timmerman, directievoorzitter van SNS. “Juist bij grote uitgaven loont het om toch eens de onderhandelaar in onszelf naar boven te halen. Op jaarbasis kan dit meer opleveren dan bezuinigen op wekelijkse boodschappen. Zonde dus dat we onszelf door een ongemakkelijk gevoel buiten spel zetten. Een goede, open sfeer maakt onderhandelen stukken minder ongemakkelijk. Wees dus zelfverzekerd en kom voor jezelf op. Vertel waarom je een andere prijs verwacht. Zo weet je meteen of er over de prijs valt te praten. Deze en meer onderhandeltips hebben wij op onze website verzameld om Nederlands te helpen met het besparen op grote voorjaarsaankopen.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van SNS in maart 2018 onder 1.017 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en opleiding.