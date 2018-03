Medewerker Waternet drukt 1,5 miljoen euro achterover

Zes maanden daarvoor had hij voor het eerst 300.000 euro overgemaakt op zijn eigen rekening. Het was de ING bank opgevallen dat B. ineens over veel geld beschikte. Afgelopen juni had de bank volgens De Telegraaf al aangekondigd om probleemklant Nico B. uit haar klantenbestand te schrappen. Dit door achterstallige betaling op aflossing van zijn woonboot.

ING Bank trok bij Waternet aan de bel omdat B. vijf keer 300.000 op zijn rekening kreeg bijgeschreven van het bedrijf. Tegenover de krant laat Nico B. weten : ’ Het was zo klaar als een klontje dat het een keer uit zou komen. Misschien had ik beter naar Bonaire kunnen vluchten, maar zo zit ik gewoon niet in elkaar.’