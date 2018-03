Straf voor man die stiekem opnames maakte van buurvrouw

Een 33-jarige man uit Amerongen die bijna twee jaar stiekem zijn buurvrouw filmde is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand. Hij is vrijgesproken van belaging en het filmen van minderjarigen met een verborgen camera.

De man heeft in de periode september 2015 tot en met juni 2017 in het geheim zijn achterbuurvrouw in Veenendaal gefilmd. Hij deed dit door een camera te verstoppen in zijn dekens die hij vervolgens uit het raam hing. Hierbij was de lens van de camera zodanig ingezoomd dat het slaapkamerraam van de buurvrouw vol in beeld was. De man heeft hiermee op onaanvaardbare wijze inbreuk gemaakt op de privacy van de vrouw. Bij haar bestond de vrees dat het beeldmateriaal openbaar gemaakt zou worden. De man heeft op zitting verklaard dat hij de beelden niet verspreid heeft, wat ook blijkt uit het onderzoek.

Behandeling

Uit onderzoek door een psycholoog blijkt dat de man lijdt aan een ziekelijke stoornis. Mede daardoor is hij in verminderde mate toerekeningsvatbaar. De rechtbank bepaalt dat de man zich moet laten behandelen in een forensische psychiatrische instelling. Ook moet hij een schadevergoeding aan zijn voormalige buurvrouw betalen. Omdat de man van twee feiten wordt vrijgesproken wijkt de rechtbank af van de eis van de officier van justitie.