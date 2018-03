Zandvoortse Center Parcs-bungalows te koop aangeboden voor particulieren

Na Port Zélande gaat opnieuw het vastgoed van een Nederlands Center Parcs-vakantiepark in de verkoop. Twee derde van de ongeveer 400 vakantiewoningen op het park is bestemd voor particuliere investeerders. Daarnaast worden ook het hotel en de parkvoorzieningen te koop gezet.

Het grootste deel van het vastgoed op Park Zandvoort is in handen van vastgoedinvesteerder Klaas Hummel, die eveneens het vastgoed van Port Zélande bezat. Met behulp van een deel van de verkoopopbrengsten kan het bijna dertig jaar oude park van een grondige renovatie worden voorzien. De verkoop start op 26 en 27 mei, met een doorlooptijd die tot eind 2019 is begroot. De eerste renovatiewerkzaamheden zullen in januari 2019 plaatsvinden.

De Koster: “vraag naar vakantiewoningen is al jaren zeer hoog”

Center Parcs rekent op een grote vraag naar de vakantiehuisjes, die voor bedragen tussen €158.000 en €550.000 te koop zullen aangeboden. Center Parcs blijft verantwoordelijk voor de exploitatie, het onderhoud en het beheer van de woningen. Mede hierom zijn de bungalows van Center Parcs zeer in trek bij zowel particuliere als professionele investeerders, zo stelt Enrico de Koster, CEO Real Estate voor Nederland, België en Duitsland bij moederbedrijf Pierre & Vacances-Center Parcs. De vakantiewoningen van Port Zélande werden in iets meer dan een jaar tijd verkocht en ook het merendeel van de eveneens door Klaas Hummel aangeboden woningen op Park Hochsauerland hebben inmiddels een nieuwe eigenaar. De investeerders verhuren de woningen voor 15 jaar aan Center Parcs en kunnen rekenen op goede rendementen.

Groot vernieuwingsproject Center Parcs

De renovatie van Park Zandvoort maakt onderdeel uit van een groot vernieuwingsproject waarin meerdere vakantieparken worden aangepakt om weer te voldoen aan de hedendaagse eisen. Volgens De Koster gaan mensen korter op vakantie, met meer eisen aan luxe en vermaak. Op Park Zandvoort krijgen de vakantiebungalows daarom een nieuw luxe interieur met onder meer sauna’s en bubbelbaden. Ook de buitenkant van de vakantiehuisjes krijgt een make-over. Het groen op het park wordt volledig opnieuw ingericht en de voorzieningen zoals het tropisch zwemparadijs worden gemoderniseerd en uitgebreid. Center Parcs verwacht een opbrengst van €140 miljoen uit de verkoop door Klaas Hummel en enkele particulieren, waarvan €40 miljoen in de renovaties zal worden gestoken.