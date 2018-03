Grote brand loods Moerdijk onder controle, nablussen gestart

Dinsdagavond is rond 18.45 uur een zeer grote brand uitgebroken in een loods van verfproducent Drecht Coating Services in Moerdijk. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant dinsdagavond.

Gitzwarte rook

Bij de brand in de loods van 50 bij 100 meter aan de Appelweg komt veel zwarte rook vrij. Omwonenden wordt daarom aangeraden om uit de rook te blijven en ramen en deuren te gesloten te houden en de mechanische ventilatie tijdelijk uit te schakelen.

GRIP 1 EN 2

De brandweer is massaal ter plaatse om de brand te bedwingen. Om even voor 19.00 uur werd er al opgeschaald naar een GRIP 1 situatie. Om 19.50 uur werd er naar GRIP 2 opgeschaald.

Geen slachtoffers

Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de zeer grote brand in Moerdijk. De brandweer is met veel materieel aanwezig om brand te bestrijden: 4 tankautospuiten, 2 schuimblusvoertuigen, 3 hoogwerkers en grootwatertransport.

Politiehelikopter

Een politiehelikopter maakt beelden van bovenaf van de grote brand. Ook het alarmeringssysteem CBIS is ingezet om bedrijven op het industrieterrein te waarschuwen. De brandweer bestrijdt de brand van buitenaf. 'Brandweermensen kunnen in verband met de eigen veiligheid de brandende loods niet in', aldus de Veiligheidsregio.

Update 21.05 uur : Brand onder controle

De brandweer had de brand bij Drecht Coating Services dinsdagavond om 21.05 uur onder controle. De rookontwikkeling is flink afgenomen. Brandweer is nog wel enkele uren bezig met nablussen. Dit kan af en toe weer wat rook geven.

Update 21.25 uur: Brand meester

Om 21.25 uur is het sein Brand Meester gegeven voor brand bij Drecht Coating Services in Moerdijk. De brandweer adviseert omwonenden wanneer deze roetdeeltjes van brand mochten aantreffen om deze met een natte doek te verwijderen en deze doek vervolgens weg te gooien. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een onderzoek zal hier meer duidelijk over moeten geven.