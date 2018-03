Alle stembureaus nu open, ook stemmen op bijzondere plaatsen

Maar op verschillende plaatsen in het land konden stemmers al vannacht en in de vroege ochtend terecht. De stembureaus sluiten weer om 21.00 uur.

Norovirus

In het Friese Hurdegaryp is het stembureau in woonzorgcentrum Bennemastate verplaatst in verband met de uitbraak van het norovirus. De gemeente ging hiertoe over mede op advies van de GGD. Kiezers kunnen nu terecht in het multifunctionele centrum It Maskelyn, de capaciteit van dat stembureau wordt uitgebreid. Dit meldt meldt Omrop Fryslân. Afgelopen maandag werd bekend dat ook een stembureau in het Brabantse Herpen niet open kon gaan vanwege een uitbraak van het norovirus in een verzorgingscentrum. Het dorp moet het nu met één in plaats van twee stembureaus doen.

In Zwolle kon vannacht gestemd worden in studentencafé Het Vliegende Paard. En het stembureau op station Haarlem wilde al om 06.00 uur opengaan, maar dat ging niet door omdat de sleutel zoek was.

Twee keuzes

Wie vandaag gaat stemmen mag twee keuzes maken. Behalve dat er gestemd kan worden voor de gemeenteraden, kunnen burgers ook hun stem uitbrengen via het raadgevend referendum. Ze kunnen zo laten weten of ze voor of tegen de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn.

Bijzondere plaatsen om te stemmen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken was er vanochtend vroeg bij en bracht in Amsterdam haar stem al rond 06.30 uur uit voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de inlichtingenwet.

Op veel stations waren de stembureaus al om 05.15 uur of 06.00 uur open, anderen gingen pas 07.00 uur om. Maar er kon ook op bijzondere plaatsen gestemd worden. Zo kunnen onder andere de inwoners van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplein in een drive-instembureau stemmen en is in Arnhem een trolleybus uit 1949 ingericht als mobiel stembureau. Hagenaren kunnen stemmen in tramlijn 11 die heen en weer rijdt tussen 9.00 en 17.00 uur.