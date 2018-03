Johnas van Lammeren (PvdD) beste raadslid van Nederland

Dieren. Uit 338 genomineerde gemeenteraadsleden zijn uiteindelijk vier finalisten gekozen uit Hardenberg, Middelburg, Rotterdam en Amsterdam. Van Lammeren uit Amsterdam mag de komende vier jaar de titel dragen van het Beste Raadslid van Nederland. De finale van de verkiezing werd live door omroep WNL uitgezonden vanuit Paradiso, Amsterdam.

"Eén voor één zijn de vier finalisten buitengewoon goede raadsleden", aldus de jury. "We zijn enorm tevreden met de finalisten en het uiteindelijke besluit was ontzettend moeilijk. Bij de verkiezing hebben we gekeken naar effectiviteit, integriteit en communicatievaardigheden. Van Lammeren blonk daarin uit: wat hij voor elkaar heeft gekregen in zijn eentje in de Amsterdamse raad is bewonderenswaardig."

De jury was ook onder de indruk van de mobilisatiekracht van Nourdin El Ouali van Nida, Rotterdam. "Het is bijzonder hoe El Ouali de afgelopen vijf jaar een hele beweging op gang heeft gekregen. Dat is een speciale vermelding waard."

De jury prijst Van Lammeren omdat hij zeer effectief is in de Amsterdamse gemeenteraad. Ook imponeerde de lijsttrekker van Partij voor de Dieren door zijn strategisch inzicht en debatvaardigheden.

De Beste Raadslid van Nederland verkiezing is een initiatief van campagnebureau BKB, de Volkskrant, omroep WNL en het Periklesinstiuut. In totaal vonden drie rondes plaats waarbij niet alleen de vakjury maar ook de online publieksstem werd meegewogen. In totaal werden 84.680 stemmen uitgebracht vanaf de start op 15 februari tot en met de finale.

Ron Meyer draagt stokje over

In 2014 werd Ron Meyer verkozen tot het Beste Raadslid. Hij was toen nog raadslid voor de Socialistische Partij in Heerlen. Eén jaar later werd hij gekozen tot partijvoorzitter van de SP. Van Lammeren: "Ik ben enorm trots dat mijn raadswerk met deze eretitel is bekroond."

Met de Beste Raadslid van Nederland verkiezing zetten campagnebureau BKB, de Volkskrant, omroep WNL en het Periklesinstituut de lokale politiek in de schijnwerpers.