Ouders omgekomen militairen bij mortierongeluk Mali doen aangifte tegen Defensie

Het gaat om de ouders van Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24). De militairen kwamen in 2016 bij een mortierongeluk om het leven. Aanvankelijk dachten de nabestaanden dat hun zoons door een productiefout in een granaat om het leven waren gekomen, maar dat veranderde toen de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in september tot de conclusie kwam, dat Defensie 'in den blinde' oude munitie had aangeschaft en bovendien niet had gecontroleerd, ondanks het feit dat er in het koopcontract van de partij granaten vermeld stond dat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Ook de opslag van de mortieren was volgens de Raad niet goed. Verder was de traumazorg in Mali niet zoals die moest zijn.

Foute partij granaten

De advocaat van de nabestaanden Michael Ruperti laat aan de krant weten dat hij het Defensie kwalijk neemt dat het ministerie zelf geen aangifte doet en ook geen namen wil vrijgegeven van functionarissen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de aanloop naar het ongeluk. Ruperti in de krant: 'In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden veel functionarissen genoemd die mogelijk verwijtbaar hebben gehandeld, zoals de Nederlandse militair attaché in Washington, die in 2006 een cruciale rol heeft gespeeld bij de aankoop via de Amerikanen van de partij foute granaten, terwijl in het koopcontract stond dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.'

Ruperti wil dat het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken wie 'in strijd heeft gehandeld met de Defensievoorschriften waarna mensenlevens in gevaar zijn gekomen. Dat is gewoon strafbaar.

Voormalig minister van Defensie Hennis stapte na een urenlang debat over het Mali-ongeluk op. Zij moest in het debat een geschokte Tweede Kamer uitleggen waarom Nederlandse militairen in Mali oefenden met mortiergranaten waarvan binnen Defensie bekend was dat ze ondeugdelijk konden zijn.