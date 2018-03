Auto zwaar beschadigd na nachtelijke beschieting op A16

In de nacht van dinsdag op woensdag is een auto beschoten die op de A16 reed vanaf Rotterdam richting Dordrecht. Dit meldt de politie, die op zoek is naar getuigen, woensdag.

Afslag Hendrik-Ido-Ambacht

De zwarte Volkwagen Polo reed met drie inzittenden vannacht tussen 01.30 en 02.00 uur op de A16 vanuit Rotterdam in de richting van Dordrecht. Ter hoogte van de afslag Hendrik-Ido-Ambacht en benzinepomp Sandelingen-West werd de Polo vanuit een passerende auto onder vuur genomen. De inzittenden zijn ongedeerd, maar hun auto raakte door kogelinslagen zwaar beschadigd. De aanleiding voor de schietpartij is onbekend.

Getuigen

De auto van waaruit geschoten is, is donker van kleur, mogelijk blauw of groen. Mensen die vannacht op de A16 reden en iets hebben gezien worden gevraagd om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem doorgeven op 0800-7000 via Meld Misdaad Anoniem.