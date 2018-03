Tieners aangehouden voor meerdere overvallen

Eerste overval

Op maandag 8 januari 2018 wordt de eerste overval gepleegd. Het betreft hier het Tankstation Total aan de Verzetslaan te Purmerend. Rond 20.15 uur dringen drie jongens de zaak binnen en bedreigen de medewerkster met een vuurwapen.

Uit onderzoek is gebleken dat een vierde verdachte op de uitkijk stond bij vluchtscooters. De medewerkster brengt zichzelf kordaat in veiligheid door naar een ruimte te gaan waar de overvallers niet kunnen komen.

De overvallers verlaten de zaak maar nemen in hun vlucht toch nog even een paar chocoladerepen mee. Ook wordt een bos bloemen die voor in de winkel stond stuk gegooid op de grond.

Tweede overval

Rond 21.00 uur op 14 januari, is er nog een overval op een snackbar op de Van Beekstraat in Landsmeer. Twee jongemannen dringen de snackbar binnen en dreigen met een vuurwapen. Er wordt een geldbedrag buit gemaakt en de verdachten vluchten weg.

Derde overval

Diezelfde avond, rond 23.50 uur, vindt opnieuw een overval plaats op een avondwinkel aan de Kepplerstraat in Zaandam. Het betreffen weer twee jongemannen met een vuurwapen en ook hier wordt slechts een schamel bedrag aan geld buit gemaakt. Hevig geschrokken blijft de eigenaar deze avond alleen achter.

Vierde overval

Een dag later, op 15 januari, wordt rond 18.00 uur de vierde overval gepleegd op de winkel van een benzinestation aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Twee jongemannen lopen het tankstation in en trekken een mes. De buit is kleingeld en sloffen sigaretten.

Vijfde overval

En nog dezelfde dag wordt omstreeks 18.45 uur, snackbar Family in Oostzaan overvallen. Dit is de meest gewelddadige in de reeks van overvallen. Door twee personen wordt de zaak overvallen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een vuurwapen. Niet alleen het personeel wordt bedreigd, ook klanten moeten op de grond liggen, onder hen ook een kind. De emotionele gevolgen voor alle betrokkenen zijn groot.

Recherchewerk

Door scherp recherchewerk heeft de politie binnen zeer korte tijd, vier verdachten kunnen aanhouden. Bij vrijwel alle overvallen is gebruik gemaakt van gestolen scooters om mee te vluchten.

Rechercheur De Visser: “En dan blijken de overvallers minderjarigen te zijn. Kennelijk realiseren deze jongens zich niet wat zij hiermee aanrichten. Een eigenaar van een snackbar heeft zelfs zijn zaak een paar dagen gesloten vanwege de impact van de overval.”

De aangehouden verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek loopt en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.