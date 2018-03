GroenLinks In grote steden absolute winnaar

In Amsterdam is GroenLinks veruit de grootste partij geworden. Volgens de Exitpoll van de NOS gaat de partij in de hoofdstad van zes naar elf zetels.

Ook in Utrecht eindigt de partij van Jesse Klaver als grootste. In de Domstad gaat volgens de poll GroenLinks van 9 in 20164 naar 12 zetels in 2018.

De Partij van de Arbeid moet in de verschillende grote steden een hoop zetels inleveren. In Rotterdam zakt men van 8 naar 5 zetels. In Utrecht moet de PvdA het met 2 zetels doen in plaats van de 5 die ze tot nu toe hadden. In Amsterdam is de partij gehalveerd en is dan met 5 zetels de vierde partij van de stad. Voor D66 en SP ziet het er in de grote steden niet veel rooskleuriger uit dan met de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Nieuwkomer Denk mag volgens de polls ook rekenen op een flink aantal raadszetels. In de gemeenteraden van Utrecht en Amsterdam krijgt de partij voorlopig drie zetels. In Rotterdam neemt de partij zelfs vier zetels in.

In kleinere gemeenten doen vooral lokale partijen het goed. GroenLinks In grote steden absolute winnaar