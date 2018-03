Nee-stemmers aan kop in referendum sleepwet

Nadat 80 procent van de stemmen is geteld, blijkt een krappe 49 procent tegen de wet, iets meer dan 47 procent stemde voor, zo'n 4 procent stemde blanco, zo medt het ANP

Met name in de steden is tegen gestemd. In gemeenten waar alleen het referendum werd gehouden, hadden de nee-stemmers een grote meerderheid. Ook als de kiesdrempel van 30 procent gehaald wordt, is het karakter van het referendum raadgevend. De regering hoeft er dus niet per se naar te luisteren.

Premier Rutte is niet van plan iets te veranderen wanneer de meerderheid de wet steunt. Ook niet als die meerderheid maar heel klein is. Maar als de uitslag van het referendum 'tegen' is, zal het kabinet de wet nog eens moeten wegen, erkende hij.