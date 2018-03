Transportcriminaliteit in 2017 stabiel ten opzichte van 2016

Het aantal bij de politie geregistreerde ladingdiefstallen in Nederland is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven met het aantal registraties in 2016. Respectievelijk 237 en 232. Bij de diefstal van voertuigen en diefstal van voertuigen met lading waren ook lichte verschillen geregistreerd.

Dat blijkt uit de Jaarrapportage Transportcriminaliteit 2017 van de politie. Opvallend is dat binnen de gemeente Venlo de meeste ladingdiefstallen plaats vonden. Parkeerplaats Venlose Heide aan de A67 en het industriegebied Trade Port West waren in 2017 de onbetwiste hotspots.

Diefstal voertuigen en diefstal voertuigen met lading

In 2017 werden 95 voertuigen gestolen en in 2016 waren dat er nog 106. In deze categorie was Roosendaal de hotspot, voor Rotterdam en Ridderkerk. Voertuigen met lading worden nog altijd niet vaak gestolen, al steeg het aantal in 2017 van 25 naar 34.

Centraal aangifteloket

In 2017 zijn 20 procent van alle aangiftes bij de politie binnen gekomen van het centrale aangifteloket. Dit loket nam de politie op 15 mei 2017 in gebruik. Via 088-00874444 kunnen vrachtwagenchauffeurs of transportondernemers telefonisch aangifte doen. Bij melding binnen kantooruren wordt de aangifte meteen opgenomen. Gaat het om aangiften buiten kantooruren, dan wordt het incident geregistreerd en zoekt de politie de eerstvolgende werkdag contact om de aangifte op te nemen. Als er een snelle opvolging nodig is dan onderneemt de politie direct actie. Dat is voor zowel de getroffen ondernemer als de politie van groot belang. Voor de ondernemer omdat hij altijd en overal aangifte kan doen en voor de politie, omdat de kwaliteit van de vastgelegde informatie wordt verbeterd waardoor de kans wordt vergroot wordt om verdachten op te sporen. Twintig procent in het eerste jaar is een goed resultaat maar politie en transportbranche roepen gedupeerde ondernemers op nog vaker gebruik te maken van dit loket. Elke goede aangifte is belangrijk voor de bestrijding van deze vorm van criminaliteit.

Roemeense methode

Politie en justitie behaalden in 2017 ook successen in de bestrijding van transportcriminaliteit. De aanhouding van vijf Roemenen eind juli 2017 op een vakantiepark op de Veluwe was internationaal nieuws. Het was voor het eerst dat criminelen, die verdacht werden van het stelen van lading uit een rijdende vrachtwagen, konden worden aangehouden. Dieven hadden enkele dagen eerder op de A73 uit een rijdende vrachtwagen een groot aantal mobiele telefoons met een waarde van een half miljoen euro gestolen. De verdachten zijn vrijdag 16 maart in Zwolle tot gevangenisstraffen van 15 en 14 maanden veroordeeld voor heling van de telefoons. Dat zij ook daadwerkelijk de diefstal volgens de ‘Roemeense methode’ hebben gepleegd achtte de rechter niet bewezen. Een Roemeen die in oktober 2017 op de A15 werd aangehouden bij een poging tot ladingdiefstal uit een rijdende vrachtwagen, is op 6 maart veroordeeld tot één jaar cel. Vanaf oktober 2017 zijn geen nieuwe gevallen van ladingdiefstal met gebruik making van deze methode bij de politie gemeld.

Begin december hield de politie in Brabant twee groepen aan die zich schuldig maakten aan ladingdiefstal. Het betrof vijf Albanezen en drie Nederlanders. De laatste groep maakte gaten in de zeilen om te kijken of de lading wel interessant was om te stelen.