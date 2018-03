Twee jongens zwaargewond bij ongeval tussen auto en snorscooter

Rond 18.30 uur kwam een melding van een ongeluk, waarbij een snorscooter in botsing was gekomen met een auto. De auto, die vanuit de richting Maarssen kwam, raakte de scooter toen deze bij een oversteekplaats de weg overstak. Agenten gingen erheen en troffen de slachtoffers van 16 en 17 jaar uit Bilthoven aan. Omstanders hadden al eerste hulp verleend, waarna de agenten het overnamen. Een traumahelikopter landde op de plek van het ongeval en uiteindelijk zijn de slachtoffers zwaargewond per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

Specifieke getuige gezocht

De politie onderzoekt het ongeval en is vooral op zoek naar een getuige die achter de betrokken auto reed. Deze getuige, waarvan we niet weten of het een man of een vrouw is, reed in een donkerkleurige auto. Wij willen graag met hem of haar spreken, omdat deze getuige misschien iets gezien heeft dat kan helpen bij het onderzoek.