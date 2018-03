Verdachten vrijgelaten na vondst handgranaten

De twee mannen die waren aangehouden nadat ze twee handgranaten hadden afgeleverd op het politiebureau in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, zijn vrij.

Gisteren rond 13.30 uur meldden twee mannen zich op het politiebureau met een handgranaat. Zij gaven aan deze gevonden te hebben. Ook vertelden zij dat er ook een handgranaat zou liggen in een ondergrondse container aan de IJsselsteinlaan.

De hulp van de EOD (Explosieven OpruimingsDienst) is ingeroepen om de voorwerpen te beoordelen en op te ruimen. De twee mannen werden aangehouden.

In de afvalcontainer werden twee handgranaten gevonden. Beiden zijn door de EOD in beslag genomen.

De twee verdachten, 40 jaar uit Utrecht en 37 jaar uit Bilthoven, zitten niet meer vast. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was hoe zij in het bezit waren gekomen van de handgraten en met welke intentie dit werd afgeleverd op het politiebureau, werden de twee aangehouden voor de wet Wapens en Munitie. Na onderzoek en verhoor werden zij woensdagavond vrijgelaten.