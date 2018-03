Voorlopige hechtenis van één van de verdachten moord Djordy Latumahina opgeheven

De rechtbank heft per direct de voorlopige hechtenis op van Tony D., een van de mannen die verdacht werd van het doodschieten van Djordy Latumahina. Hoewel de vonnissen in deze zaak pas op 9 mei aanstaande worden uitgesproken, is de rechtbank van oordeel dat hij niet langer in voorlopige hechtenis kan worden gehouden.