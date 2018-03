Twee jaar cel en TBS voor mensenhandel en ontucht met minderjarig meisje

Aanzetten tot prostitutie

De man heeft het slachtoffer na Whatsapp contact bij hem thuis uitgenodigd en haar voorgesteld om daar seks te hebben met mannen. Zij zou hiermee op een veilige manier veel geld kunnen verdienen. Hij heeft een online advertentie geplaatst, hij heeft haar een telefoon gegeven en een kamer beschikbaar gesteld. Hij wist dat het meisje 14 jaar oud was en heeft verschillende malen seks met haar gehad. De rechtbank acht bewezen dat het hier gaat om mensenhandel. Omdat de man geen geld heeft verdiend met de seksuele handelingen van het slachtoffer wordt hij op dit punt vrijgesproken.

Seks met minderjarig meisje strafbaar

De man heeft aangegeven dat de seks met het meisje vrijwillig is geweest. Dit is niet relevant. Het doel van de wet is om kinderen te beschermen tegen het ondergaan van seksuele handelingen. De man is hiervoor strafbaar.

Kinderporno

De man heeft kinderpornografische foto’s gemaakt van het meisje en die ook verstuurd.

Eerdere veroordeling

De man is al eerder veroordeeld voor zedendelicten. Hij heeft eerder geweigerd om mee te werken aan een behandeling in een kliniek.

De rechtbank legt TBS met dwangverpleging op om de maatschappij te beschermen.

De man is voor een deel toerekeningsvatbaar. Daarom legt de rechtbank ook een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest op.

Schadevergoeding voor het slachtoffer

Het meisje krijgt een schadevergoeding van 2500 euro.