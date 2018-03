Verdachte steekpartij Alphen na lange zoektoch aanngehouden in Tilburg

Woensdagmiddag rond 15.00 uur raakte een inwoner (21) uit Tilburg gewond bij een steekincident in een bos aan de Turfbaan. Hij werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, waar hij is opgenomen.

Vlucht

Bij het incident was vermoedelijk een man uit Tilburg betrokken. Hij sloeg op de vlucht. De politie vermoedde dat hij naar zijn woning aan de Oude Hilvarenbeekseweg was gegaan en zich daar verborgen hield. Rond 18.00 uur werd de directe omgeving van de woning omsingeld en een deel van de Oude Hilvarenbeekseweg en de Broekhovenseweg afgesloten.

Vuurwapengevaarlijk

Deze Tilburger staat bij de politie bekend als vuurwapengevaarlijk. Voor de veiligheid van de omgeving en de politieagenten werd een gespecialiseerde eenheid van de politie, opgeroepen, die opgeleid en uitgerust is om ingezet te worden bij levensbedreigende situaties of die levensbedreigend kunnen worden. De situatie werd enkele uren onder controle gehouden. Dit trok veel bekijks van honderden mensen, die op een veilige afstand werden gehouden. Rond 21.45 uur gingen leden van het arrestatie- en ondersteuningsteam het huis binnen. Er werd niemand aangetroffen, waarop de afzetting werd opgeheven en de politie te buurt verliet.

Aanhouding

Het politieonderzoek werd voortgezet op zoek naar de Tilburger. Rond 2.15 uur werd de man door het arrestatieteam in een woning aan de Vellingenhoef in Tilburg aangehouden. Hij is voor verhoor en verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht, waar hij is ingesloten.