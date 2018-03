Dode bij schietpartij in Schaijk is 51-jarige Henk Baum uit Nistelrode

De recherche is een onderzoek begonnen naar de dood van een 51-jarige man uit Nistelrode. Hij werd rond 15.00 uur zwaargewond in zijn auto gevonden onder een viaduct langs de Rijksweg in Schaijk. De man bleek te zijn neergeschoten en overleed kort daarna aan zijn verwondingen.Dit maakte de politie bekend.

Rond 15.00 uur fietsen twee jongens onder het ecoduct Maashorst aan de Muntstraat toen ze de gewonde man zagen in zijn auto. Ze vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Onder het viaduct is de technische recherche begonnen met een uitgebreid sporenonderzoek. Dat onderzoek zal vermoedelijk tot laat in de avond duren.

Bekende

Het slachtoffer is een bekende van de politie. De recherche gaat in gesprek met zijn familie en bekenden van de man en hoopt daardoor meer duidelijkheid te krijgen over de achtergrond van zijn dood. Daarover is nu nog niets bekend. Verder wordt er uiteraard met de twee fietsers gesproken. Gelet op de impact van wat ze hebben gezien worden zij in contact gebracht met Slachtofferhulp.

Andere auto

In de buurt van de plek waar de auto met het slachtoffer werd gevonden trof de politie een donkere Ford aan. De auto stond op een onverharde weg die in het verlengde ligt van de Weversweg in Zeeland. De politie wil graag weten of er mensen zijn die de auto hier eerder hebben zien staan of hebben gezien wie auto daar heeft geparkeerd. Het is niet uitgesloten dat deze Ford door de dader of daders is gebruikt. Om daar antwoord op te krijgen komt het team graag in contact met getuigen.

Getuigen

Langs de plek waar de man is gevonden komt veel verkeer. Het is heel goed mogelijk dat mensen tegen 15.00 uur of mogelijk eerder iets hebben gezien dat verband kan houden met de zaak. Mogelijk slaan getuigen aan op de auto van het slachtoffer. Het gaat om een opvallende, lichtgrijze Porsche Panamera. Het kan zijn dat mensen rond de klok van 15.00 uur op de Rijksweg opnames hebben gemaakt met bijvoorbeeld een dashcam. De recherche verzoekt deze mensen om de beelden met de politie te delen. Naast automobilisten zijn er mogelijk ook fietsers, voetgangers of andere passanten die iets opvallens hebben gezien of mogelijk meer weten. Alle informatie is welkom bij het rechercheteam.



Getuigen of mensen die meer weten kunnen contact opnemen met het onderzoeksteam op 0900-8844.