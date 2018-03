Dode bij schietpartij in Schaijk

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Schaijk Bij een schietpartij in het Brabantse Schaijk Is donderdagmiddag een man om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Het slachtoffer werd in een auto aangetroffen in de Muntstraat. De man bleek slachtoffer van vuurwapengeweld. De verwondingen bleken zo ernstig dat het slachtoffer aan zijn verwondingen is overleden. De politie heeft terplekke een onderzoek ingesteld. Over de toedracht van het schietincident Is niets bekend