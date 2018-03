Politie vindt 3600 kg hasj in container op bedrijventerrein Spaanse Polder

Snel handelen door politie en partners heeft op dinsdag 20 maart geleid tot acht arrestaties en de inbeslagname van 3600 kg hasj bij een bedrijf dat opslagboxen verhuurt in de Spaanse Polder.

Het Harc-team (een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie, Fiod en Openbaar Ministerie), kreeg enkele dagen voor de aanhoudingen tijdens een controle informatie over de komst van een container vol softdrugs via de Rotterdamse haven. De container was afkomstig uit Libanon.

Rechercheurs van de Dienst Regionale Recherche startten direct een onderzoek om de drugs te achterhalen en de verantwoordelijke verdachte(n) aan te houden. Het onderzoek leidde naar een bedrijf met opslagboxen aan de Thurledeweg in de Spaanse Polder. Volgens informatie van de politie zou de bewuste container daar gelost worden. Bij de start van het lossen, dinsdagochtend, greep het arrestatieteam in en werden drie hoofdverdachten en vijf andere mannen aangehouden. De vijf werklui zijn na verhoor heengezonden, een 60-jarige Nederlander en twee Libanezen van 41 en 71 zitten nog vast. Het onderzoek leidde de politie vervolgens naar de woning van de Nederlander in Rijswijk. Daar werden twee vuurwapens aangetroffen. De politie en het zet het onderzoek voort.

Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid

De Spaanse Polder is een bedrijventerrein met uitstekende verbindingen naar diverse richtingen. In het verleden hebben er zich enige bedrijven gevestigd die het met allerlei regels minder nauw nemen, dan wel criminele activiteiten ontplooien. Meerdere bedrijven, zoals bijvoorbeeld garages, zijn al gesloten, zowel door justitiële autoriteiten als gemeentelijke. Sinds enige jaren werken politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Douane, de gemeente en het bedrijfsleven samen om de illegale en criminele activiteiten aan te pakken. Zo zijn diverse malafide bedrijven gesloten, crimineel vermogen in beslag genomen, boetes opgelegd en wordt het bedrijventerrein aantrekkelijk gemaakt maken voor nieuwe bedrijvigheid.