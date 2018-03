Kabinet moet met tegenstem inlichtingenwet aan de slag

Nederland heft in meerderheid 'nee' gezegd tegen de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De uitslag is een teleurstelling voor het kabinet, zo gaf minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) toe.

Dit melden het AD en het Dagblad van het Noorden donderdagavond. Ollongren: 'We hebben ons ingespannen om zoveel mogelijk mensen voor te laten stemmen.' Maar over de nee-stem zei ze: 'De nee-stemmers hebben een signaal afgegeven. Dat betekent dat het kabinet met die tegenstem aan de slag moet bij het wegen wat deze uitslag nu precies betekent'. eerst zag het er in de peilingen naar uit dat de ja-stemmers een meerderheid zouden behalen, maar uiteindelijk stemde 48,7 procent van de kiezers tegen, terwijl 47,3 procent voor stemde.

Veel tegenstemmers in grote steden

Vooral in de grote steden stemde veel mensen tegen de inlichtingenwet. In de grote steden wonen ook meer jongeren en studenten en die blijken zich vaker zorgen te maken over hun privacy, zo blijkt uit onderzoek, aldus de krant. Maar ook in het noorden van het land werd massaal tegengestemd. Volgens Kathelijne Buitenweg van GroenLinks willen de burgers meer waarborgen in de nieuwe wet. GroenLinks heeft al een reparatiewet klaarstaan, waarvan zij hoopt dat het kabinet die overneemt.