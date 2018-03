Grote brand in snoepfabriek

Een grote brand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag snoepfabriek Royal Steensma in de as gelegd.

De brandweer rukte met vier tankautospuiten en twee hoogwerkers uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij en werden er metingen gedaan of er schadelijke stoffen waren vrijgekomen.

In de fabriek was een opslag van suiker. Doordat dit verbrand is, hing er een karamelachtige geur rond de brand. De toedracht van de brand is nog niet bekend.