Hulphond Nederland helpt 1000 mensen in 2018

Hulphond Nederland realiseert in 2018 haar lang gekoesterde wens om jaarlijks tenminste 1000 mensen te helpen met de inzet van een hulphond. Dit maakte de stichting bekend tijdens het Hulphond Doggie Dinner op 22 maart in Nijkerk. Met het allereerste sterrendiner voor honden én hun baasjes vraagt Hulphond Nederland samen met hoofdsponsor Royal Canin en sterrenchef Ron Blaauw aandacht voor het belangrijke werk van hulphonden voor mensen met een fysieke of therapeutische zorgvraag. Tijdens het diner werd stil gestaan bij de unieke toegevoegde waarde van een hulphond voor deze doelgroepen.

Steun blijft hard nodig

Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie: “In 2015 stelden wij ons ten doel om 1000 mensen per jaar te helpen. Een enorme uitdaging. Vooral door de groei van onze therapie en coaching activiteiten behalen wij in 2018 deze doelstelling. Een belangrijke mijlpaal die alleen mogelijk is dankzij de steun en inzet van vrijwilligers, donateurs en sponsoren.” De stichting benadrukt dat zij vooruit blijft kijken omdat zij uiteindelijk iedereen wil helpen die gebaat is bij de inzet van een hulphond. “Het opleidingsproces is echter veeleisend en kostbaar. Daarom blijft steun nu en in de toekomst hard nodig.”, aldus Rudolph Strickwold.

Therapie- en coachingprogramma

​Naar verwachting maken eind 2018 bijna 400 mensen met een fysieke beperking, epilepsie of een posttraumatische stressstoornis dagelijks gebruik van een hulphond. Binnen het dierondersteunde therapie- en coachingprogramma worden dit jaar ongeveer 500 jongeren en volwassenen met gedrags- of psychische problemen geholpen. Vanuit 12 locaties werken therapeuten met de inzet van een hulphond of paard aan meer zelfvertrouwen en een versterkt zelfbeeld bij deze doelgroep. Daarnaast zet de stichting hulphonden in voor speciale projecten zoals Kwispellezen, waarbij kinderen met leesproblemen voorlezen aan een hulphond.